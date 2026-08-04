NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Dem Logistikkonzern sei die Rückkehr zu starkem Volumenwachstum gelungen, schrieb Alexia Dogani in ihrer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das gelte zuvorderst für das Expressgeschäft. Das Unternehmen habe von günstigen Basiseffekten profitiert, es gebe aber auch Hinweise auf eine Markterholung./rob/bek/ag;