DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Dem Logistikkonzern sei die Rückkehr zu starkem Volumenwachstum gelungen, schrieb Alexia Dogani in ihrer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das gelte zuvorderst für das Expressgeschäft. Das Unternehmen habe von günstigen Basiseffekten profitiert, es gebe aber auch Hinweise auf eine Markterholung./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
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Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
60.00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
55.12 €
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Abst. Kursziel*:
8.85%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
56.88 €
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Abst. Kursziel aktuell:
5.49%
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Analyst Name::
Alexia Dogani
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KGV*:
-