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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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Aktienbewertung 05.08.2026 13:04:44

Buy-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Buy-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

DHL Group
51.71 CHF -0.05%
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Grössere Überraschungen habe es keine gegeben, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die am Markt gesunkenen Ergebnisprognosen dürfte die Talsohle durchschritten sein, gestützt durch die Stärke der Express- und Frachtmärkte. Dieser Trend dürfte sich kurzfristig fortsetzen. Die leichte Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms sei zu begrüssen, auch wenn es hier noch Spielraum nach oben geben dürfte.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:48 Uhr 2.6 Prozent im Minus bei 56.24 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 6.69 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 667’102 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 25.5 Prozent. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2026 wird am 05.08.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:58 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com,AIF
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