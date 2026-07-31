DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Luftfrachtraten hätten im Juli 8 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen und bei Seefracht sogar um 10 Prozent, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Treibstoffkosten stellten für die Logistikbranche weiterhin einen erheblichen Belastungsfaktor dar./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
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Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
57.58 €
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Abst. Kursziel*:
-9.69%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
57.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.66%
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Analyst Name::
Michael Aspinall
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KGV*:
-