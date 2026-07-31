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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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03.08.2026 15:32:43

DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

DHL Group
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Luftfrachtraten hätten im Juli 8 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen und bei Seefracht sogar um 10 Prozent, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Treibstoffkosten stellten für die Logistikbranche weiterhin einen erheblichen Belastungsfaktor dar./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 06:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 06:59 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
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