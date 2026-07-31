NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Luftfrachtraten hätten im Juli 8 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen und bei Seefracht sogar um 10 Prozent, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Treibstoffkosten stellten für die Logistikbranche weiterhin einen erheblichen Belastungsfaktor dar./tih/he;