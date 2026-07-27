DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
52.40CHF
0.28CHF
0.54 %
17:35:03
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.07.2026 18:15:29
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen von UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Sie betrachte die Kennziffern zum internationalen Paketgeschäft des US-Logistikkonzerns als unterstützenden Indikator für DHL Express, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
57.58 €
|
Abst. Kursziel*:
4.20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
57.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.38%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|18:15
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18:15
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18:15
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|24.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research