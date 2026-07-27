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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

52.40
CHF
0.28
CHF
0.54 %
17:35:03
SWX
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28.07.2026 18:15:29

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

DHL Group
53.66 CHF 0.01%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen von UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Sie betrachte die Kennziffern zum internationalen Paketgeschäft des US-Logistikkonzerns als unterstützenden Indikator für DHL Express, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
57.58 € 		Abst. Kursziel*:
4.20%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
57.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.38%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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