NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die globalen Lieferketten der Automobilindustrie befänden sich im Wandel und seien für die Frachtunternehmen eine Herausforderung, schrieb Alex Irving am Dienstag. Sowohl der Luft- als auch der Seeweg würden benötigt, um die Lieferketten zu sichern. Mittelfristig dürften die Frachtunternehmen davon profitieren./bek/ag;