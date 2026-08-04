DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die globalen Lieferketten der Automobilindustrie befänden sich im Wandel und seien für die Frachtunternehmen eine Herausforderung, schrieb Alex Irving am Dienstag. Sowohl der Luft- als auch der Seeweg würden benötigt, um die Lieferketten zu sichern. Mittelfristig dürften die Frachtunternehmen davon profitieren./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
45.00 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
55.12 €
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Abst. Kursziel*:
-18.36%
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Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
56.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.72%
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Analyst Name::
Alex Irving
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KGV*:
-