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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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05.08.2026 08:20:47

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

DHL Group
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die globalen Lieferketten der Automobilindustrie befänden sich im Wandel und seien für die Frachtunternehmen eine Herausforderung, schrieb Alex Irving am Dienstag. Sowohl der Luft- als auch der Seeweg würden benötigt, um die Lieferketten zu sichern. Mittelfristig dürften die Frachtunternehmen davon profitieren./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
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DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
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Alex Irving 		KGV*:
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