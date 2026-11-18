Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Danone-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 57.29 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Danone-Aktie investiert hat, hat nun 174.540 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Danone-Papiere wären am 17.11.2026 12’189.89 EUR wert, da der Schlussstand 69.84 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21.90 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Danone eine Börsenbewertung in Höhe von 45.37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch