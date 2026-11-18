|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
18.11.2026 10:02:06
EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Danone-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Danone-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 57.29 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Danone-Aktie investiert hat, hat nun 174.540 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Danone-Papiere wären am 17.11.2026 12’189.89 EUR wert, da der Schlussstand 69.84 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21.90 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Danone eine Börsenbewertung in Höhe von 45.37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Danone S.A.
|
11.11.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Danone-Aktie (finanzen.net)
|
28.10.26
|Danone plant Comeback in Amerika (Dow Jones)
|
28.10.26
|Danone-Aktie in Grün: Nestlé-Konkurrent wächst dank Preiserhöhungen (AWP)
|
28.10.26
|EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
21.10.26
|EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Danone-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
14.10.26
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Danone S.A.
|10.11.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|10.11.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|10.11.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp höher -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.