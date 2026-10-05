Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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05.10.2026 11:49:39
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Danone von 95 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Guillaume Delmas kürzte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Lebensmittelherstellers in den Jahren 2026 und 2027. Er begründete dies am Freitagnachmittag mit höheren Finanzierungskosten./rob/ajx/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
93.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.16 €
|
Abst. Kursziel*:
59.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.51%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse