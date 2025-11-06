Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
32.54CHF
0.14CHF
0.44 %
10:13:20
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.11.2025 08:42:03
Daimler Truck Underperform
Daimler Truck
32.52 CHF 0.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Underperform" belassen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern liege leicht unter der Erwartung, schrieb Harry Martin am Freitag. Im Fokus stünden aber der Ausblick 2026 sowie die US-Zölle./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
35.13 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.60%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
34.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.04%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Daimler Truck
|
09:33
|Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Underperform (finanzen.ch)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
09:22
|Daimler Truck-Aktie verliert: Deutliche Einbussen bei Umsatz und Gewinn (AWP)
|
06.11.25
|Ausblick: Daimler Truck stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Daimler Truck
|09:13
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|08:42
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:07
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:13
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|08:42
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:07
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:13
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|08:07
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|32.57
|0.53%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:24
|
RBC Capital Markets
International Consolidated Airlines Outperform
|09:23
|
JP Morgan Chase & Co.
HENSOLDT Overweight
|09:17
|
Warburg Research
SUSS MicroTec Buy
|09:15
|
Warburg Research
KRONES Buy
|09:14
|
Warburg Research
HENSOLDT Hold
|09:13
|
Warburg Research
Daimler Truck Buy
|09:01
|
UBS AG
Tesla Sell