Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

32.54
CHF
0.14
CHF
0.44 %
10:13:20
BRXC
07.11.2025 08:42:03

Daimler Truck Underperform

Daimler Truck
32.52 CHF 0.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Underperform" belassen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern liege leicht unter der Erwartung, schrieb Harry Martin am Freitag. Im Fokus stünden aber der Ausblick 2026 sowie die US-Zölle./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
35.13 € 		Abst. Kursziel*:
-14.60%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
34.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.04%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

