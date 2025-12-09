FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 43 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf bevorzugt unter den Nutzfahrzeugherstellern Daimler Truck und Traton aufgrund ihres Restrukturierungspotenzials und der erwarteten Marktimpulse aus Deutschland, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick schrieb. Mit Blick auf die gesamte Branche der Lkw-Bauer erwartet Kempf, dass auch im kommenden Jahr die USA ein entscheidender Wettbewerbsmarkt bleiben dürften. Nach einem verhaltenen ersten Quartal rechnet er dort mit einem Aufschwung. Strengere Emissionsvorschriften sollten zudem zu einem kleineren Vorzieheffekt im zweiten Halbjahr führen./bek/ag;