Daimler Truck Aktie

34.58
CHF
-0.30
CHF
-0.85 %
11:03:02
SWX
09.12.2025

Daimler Truck Buy

Daimler Truck
34.86 CHF -0.38%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 43 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf bevorzugt unter den Nutzfahrzeugherstellern Daimler Truck und Traton aufgrund ihres Restrukturierungspotenzials und der erwarteten Marktimpulse aus Deutschland, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick schrieb. Mit Blick auf die gesamte Branche der Lkw-Bauer erwartet Kempf, dass auch im kommenden Jahr die USA ein entscheidender Wettbewerbsmarkt bleiben dürften. Nach einem verhaltenen ersten Quartal rechnet er dort mit einem Aufschwung. Strengere Emissionsvorschriften sollten zudem zu einem kleineren Vorzieheffekt im zweiten Halbjahr führen./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Analyst: Deutsche Bank AG
Kursziel: 41.00 €
41.00 €
Rating jetzt: Buy
Buy 		Kurs*:
36.47 € 		Abst. Kursziel*:
12.42%
Rating update: Buy
Buy 		Kurs aktuell:
37.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.39%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse