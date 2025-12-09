Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Daimler Truck Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 43 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf bevorzugt unter den Nutzfahrzeugherstellern Daimler Truck und Traton aufgrund ihres Restrukturierungspotenzials und der erwarteten Marktimpulse aus Deutschland, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick schrieb. Mit Blick auf die gesamte Branche der Lkw-Bauer erwartet Kempf, dass auch im kommenden Jahr die USA ein entscheidender Wettbewerbsmarkt bleiben dürften. Nach einem verhaltenen ersten Quartal rechnet er dort mit einem Aufschwung. Strengere Emissionsvorschriften sollten zudem zu einem kleineren Vorzieheffekt im zweiten Halbjahr führen./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.47 €
|
Abst. Kursziel*:
12.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.39%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Montagmittag zu (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
04.12.25