Daimler Truck Aktie
37.16CHF
0.88CHF
2.43 %
16:52:47
SWX
07.01.2026 14:55:22
Daimler Truck Underperform
Daimler Truck
37.38 CHF 0.93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck in einem Branchen-Jahresausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. 2025 sei der Sektor vom Konjunkturzyklus geprägt worden, doch 2026 sollte sich die Debatte auf strukturelle Aspekte verlagern, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wachstum und Renditen könnten enttäuschen, lautet seine Befürchtung./tih/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
37.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.32%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
40.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-25.32%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
