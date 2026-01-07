Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Daimler Truck Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 33 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für Traton und Daimler Truck sehen die Analysten erhebliche Risiken für die Konsensschätzungen in diesem Jahr. Produktionsnachteile in den USA bedeuteten Gegenwind für die Margen, schrieben sie in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Investoren seien sich dieser Gefahren aber bereits bewusst. Volvo hingegen sei ein relativer Nutznießer der Section-232-Zölle in den USA sowie des deutschen Konjunkturpakets für Infrastruktur, von dem Volvo mit Baumaschinen profitiere. Zudem dürfte Volvo mit den Zahlen für das vierte Quartal erneut eine Sonderdividende ankündigen./ajx/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

