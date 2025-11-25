Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
Daimler Truck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei den Zulieferern stünden wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt. Im Nutzfahrzeugbereich bevorzugt Asumendi Volvo gegenüber Daimler Truck. Hier werde er die Auswirkungen US-Zollpolitik im Auge behalten./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Daimler Truck
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
34.52 €
Abst. Kursziel*:
30.36%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
37.35 €
Abst. Kursziel aktuell:
20.48%
Analyst Name::
Jose M Asumendi
KGV*:
-
