Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
32.47CHF
-0.25CHF
-0.75 %
12:17:09
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.10.2025 10:07:29
Daimler Truck Underperform
Daimler Truck
32.47 CHF -0.75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Chad Dillard wertete am Freitagabend die aktuelle Nachfragesituation am Lkw-Markt aus. Für europäische Hersteller bleibt er skeptisch. Daimler Truck sei besonders von der US-Schwäche betroffen./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 22:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
34.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.02%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
35.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.36%
|
Analyst Name::
Chad Dillard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
