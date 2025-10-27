Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’492 -0.6%  SPI 17’268 -0.5%  Dow 47’207 1.0%  DAX 24’259 0.1%  Euro 0.9267 0.1%  EStoxx50 5’704 0.5%  Gold 4’031 -1.2%  Bitcoin 91’856 0.8%  Dollar 0.7958 -0.1%  Öl 65.4 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
METALL ZUG: Vereinbarung zu Konsortialkredit - Aktie im Minus
Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Darum bleibt der Franken gegenüber Dollar und Euro stabil
Highland Critical Minerals im Höhenflug: Warum sich die Aktie binnen Wochen verdoppelt hat
Aktienrückkaufprogramme erfreuen sich grosser Beliebtheit: Das sind die Vor- und Nachteile
Suche...
200.- Saxo-Deal

Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

32.47
CHF
-0.25
CHF
-0.75 %
12:17:09
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2025 10:07:29

Daimler Truck Underperform

Daimler Truck
32.47 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Chad Dillard wertete am Freitagabend die aktuelle Nachfragesituation am Lkw-Markt aus. Für europäische Hersteller bleibt er skeptisch. Daimler Truck sei besonders von der US-Schwäche betroffen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 22:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
34.10 € 		Abst. Kursziel*:
-12.02%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
35.03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.36%
Analyst Name::
Chad Dillard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse