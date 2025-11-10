Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
33.52CHF
1.45CHF
4.53 %
11:40:07
BRXC
10.11.2025 10:43:39
Daimler Truck Buy
Daimler Truck
33.50 CHF 4.45%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 55 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lkw-Hersteller scheine die Erwartungen zu erfüllen und übertreffe seine Wettbewerber in Europa, bleibe aber in den USA hinter den Erwartungen zurück, schrieb Fabio Hölscher am Montag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Er geht davon aus, dass sich diese Entwicklung vorerst fortsetzt.r ob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
53.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.91 €
|
Abst. Kursziel*:
47.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.30%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
