16.12.2025 09:32:39

Daimler Truck Neutral

Daimler Truck
35.42 CHF 0.99%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Stimmung für Lkw-Bauer laufe bereits auf Hochtouren, die Auftragslage müsse allerdings noch einen Gang hochschalten, schrieb Hemal Bhundia am Montagabend./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

