Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
35.24CHF
0.37CHF
1.05 %
10:22:47
SWX
16.12.2025 09:32:39
Daimler Truck Neutral
Daimler Truck
35.42 CHF 0.99%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Stimmung für Lkw-Bauer laufe bereits auf Hochtouren, die Auftragslage müsse allerdings noch einen Gang hochschalten, schrieb Hemal Bhundia am Montagabend./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37.92 €
|
Abst. Kursziel*:
5.49%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.40%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
15.12.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
