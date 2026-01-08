Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
08.01.2026 09:28:36
Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start steigen
Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Donnerstagmorgen fort.
Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.17 Prozent fester bei 25’165.02 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.139 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25’128.46 Zählern und damit 0.025 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25’122.26 Punkte).
Im Tageshoch notierte der DAX bei 25’173.01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25’121.66 Punkten.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1.96 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wurde der DAX mit 24’046.01 Punkten berechnet. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 24’597.13 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 08.01.2025, den Stand von 20’329.94 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3.73 Prozent auf 1’893.00 EUR), Bayer (+ 1.59 Prozent auf 38.95 EUR), Daimler Truck (+ 1.13 Prozent auf 40.35 EUR), Scout24 (+ 0.96 Prozent auf 83.95 EUR) und Siemens (+ 0.84 Prozent auf 258.40 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Zalando (-2.03 Prozent auf 25.05 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.30 Prozent auf 38.67 EUR), Siemens Energy (-1.00 Prozent auf 128.10 EUR), Deutsche Börse (-0.98 Prozent auf 211.80 EUR) und adidas (-0.96 Prozent auf 159.40 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 288’661 Aktien gehandelt. Mit 230.052 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel
Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.17 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
