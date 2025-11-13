Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
Daimler Truck Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler Truck von 39 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die erwartungsgemäß deutlich rückläufige Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal habe gezeigt, dass das schwache Marktumfeld in Nordamerika weiter belaste, schrieb Holger Schmidt in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die beibehaltene Prognose sei aber ermutigend, auch wenn der Nutzfahrzeughersteller nun das untere Ende seiner Zielspannen anstrebe. Dazu unterstütze die hohe Dividendenrendite./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Daimler Truck
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten
Kurs*:
34.52 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten
Kurs aktuell:
35.29 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt
KGV*:
-
