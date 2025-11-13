FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler Truck von 39 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die erwartungsgemäß deutlich rückläufige Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal habe gezeigt, dass das schwache Marktumfeld in Nordamerika weiter belaste, schrieb Holger Schmidt in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die beibehaltene Prognose sei aber ermutigend, auch wenn der Nutzfahrzeughersteller nun das untere Ende seiner Zielspannen anstrebe. Dazu unterstütze die hohe Dividendenrendite./rob/gl/tih;