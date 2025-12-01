Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Daimler Truck Aktie

33.09
CHF
-0.28
CHF
-0.82 %
14:00:36
SWX
02.12.2025 13:20:34

Daimler Truck Outperform

Daimler Truck
33.32 CHF -1.81%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden wertete am Dienstag den "RBC Truck Tracker" mit wichtigen Daten von den Lkw-Märkten in Nordamerika und Europa aus. Für Daimler Truck senkte er seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) 2026 um 13 Prozent, da das Unternehmen stark vom angeschlagenen nordamerikanischen Markt abhängig sei. Er hält die Aktien aber für günstig bewertet./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

