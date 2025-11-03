Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’249 -0.4%  SPI 16’920 -0.4%  Dow 46’912 -0.8%  DAX 23’577 -0.7%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’581 -0.5%  Gold 4’006 0.7%  Bitcoin 80’944 -0.9%  Dollar 0.8057 -0.2%  Öl 63.9 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Idorsia36346343Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
UBS-Aktie verliert: Fonds mit Schulden-Exposition sollen zu First Brands liquidiert werden
Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Zalando-Aktie
ams-OSRAM-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
Heidelberg Materials-Aktie: Jüngste Einstufung durch Goldman Sachs Group Inc.
So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein
Suche...

Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

31.61
CHF
-0.78
CHF
-2.42 %
13:16:03
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.11.2025 10:55:06

Daimler Truck Neutral

Daimler Truck
31.60 CHF -2.47%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Hemal Bhundia am Freitag. Entscheidend für die Kursreaktion werde aber wohl die Telefonkonferenz zu den Resulaten sein./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
34.33 € 		Abst. Kursziel*:
19.43%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
34.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.59%
Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Daimler Truck

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:55 Daimler Truck Neutral UBS AG
10:54 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
10:50 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09:13 Daimler Truck Buy Warburg Research
08:42 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen