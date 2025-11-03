Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
31.61CHF
-0.78CHF
-2.42 %
13:16:03
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.11.2025 10:55:06
Daimler Truck Neutral
Daimler Truck
31.60 CHF -2.47%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Hemal Bhundia am Freitag. Entscheidend für die Kursreaktion werde aber wohl die Telefonkonferenz zu den Resulaten sein./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34.33 €
|
Abst. Kursziel*:
19.43%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.59%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Daimler Truck
|
11:49
|Daimler Truck-Analyse: UBS AG verleiht Daimler Truck-Aktie Neutral in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
11:43
|Daimler Truck-Aktie: Jüngste Einstufung durch RBC Capital Markets (finanzen.ch)
|
11:34
|Daimler Truck-Aktie schwächelt: Deutliche Einbussen bei Umsatz und Gewinn (AWP)
|
10:21
|Daimler Truck mit deutlichen Einbussen in Nordamerika - Aktie steigt (AWP)
|
10:04
|Daimler Truck-Aktie: Warburg Research gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
09:33
|Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Underperform (finanzen.ch)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Daimler Truck
|10:55
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|10:54
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:13
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|08:42
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:55
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|10:54
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:13
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|08:42
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:54
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:13
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|08:07
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:55
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|31.64
|-2.33%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
AUTO1 Buy
|12:20
|
Goldman Sachs Group Inc.
Heidelberg Materials Buy
|12:11
|
DZ BANK
DHL Group Kaufen
|12:10
|
DZ BANK
Siemens Healthineers Kaufen
|11:48
|
Deutsche Bank AG
International Consolidated Airlines Buy
|11:39
|
Deutsche Bank AG
EVOTEC Hold
|11:36
|
Deutsche Bank AG
GEA Hold