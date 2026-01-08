Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’354 0.2%  SPI 18’409 0.1%  Dow 48’996 -0.9%  DAX 25’179 0.2%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’923 0.0%  Gold 4’424 -0.7%  Bitcoin 72’232 -0.8%  Dollar 0.7984 0.1%  Öl 60.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
MTU-Aktie leichter: Mittel zur Ablösung nächstjähriger Anleihe gesichert
Analyse: Buy-Hochstufung für BASF-Aktie von Warburg Research
Nordex-Aktie dennoch tiefer: Windkraftaufträge aus Spanien erhalten
Santhera-Aktie im Fokus: Millionenvereinbarung für Agamree in Asien-Pazifik
Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Co. in Rot: Streit zwischen China und Japan belastet - Auch Softbank-Aktie leidet
Suche...

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

LUS-DAX-Performance im Fokus 08.01.2026 09:28:36

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Zalando
23.51 CHF -1.13%
Kaufen Verkaufen

Der LUS-DAX steigt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.26 Prozent auf 25’161.50 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 25’003.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’198.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wies der LUS-DAX 24’028.00 Punkte auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Stand von 24’635.00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 20’341.00 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3.73 Prozent auf 1’893.00 EUR), Bayer (+ 1.59 Prozent auf 38.95 EUR), Daimler Truck (+ 1.13 Prozent auf 40.35 EUR), Scout24 (+ 0.96 Prozent auf 83.95 EUR) und Siemens (+ 0.84 Prozent auf 258.40 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Zalando (-2.03 Prozent auf 25.05 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.30 Prozent auf 38.67 EUR), Siemens Energy (-1.00 Prozent auf 128.10 EUR), Deutsche Börse (-0.98 Prozent auf 211.80 EUR) und adidas (-0.96 Prozent auf 159.40 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 288’661 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 230.052 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?