Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Der LUS-DAX steigt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.26 Prozent auf 25’161.50 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 25’003.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’198.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wies der LUS-DAX 24’028.00 Punkte auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Stand von 24’635.00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 20’341.00 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3.73 Prozent auf 1’893.00 EUR), Bayer (+ 1.59 Prozent auf 38.95 EUR), Daimler Truck (+ 1.13 Prozent auf 40.35 EUR), Scout24 (+ 0.96 Prozent auf 83.95 EUR) und Siemens (+ 0.84 Prozent auf 258.40 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Zalando (-2.03 Prozent auf 25.05 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.30 Prozent auf 38.67 EUR), Siemens Energy (-1.00 Prozent auf 128.10 EUR), Deutsche Börse (-0.98 Prozent auf 211.80 EUR) und adidas (-0.96 Prozent auf 159.40 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 288’661 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 230.052 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch