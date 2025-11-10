Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’460 1.3%  SPI 17’186 1.3%  Dow 47’181 0.4%  DAX 23’969 1.7%  Euro 0.9311 0.0%  EStoxx50 5’660 1.7%  Gold 4’090 2.3%  Bitcoin 84’816 0.3%  Dollar 1 0.0%  Öl 64 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Wisekey-Aktie zweistellig höher: Satelliten-Tochter Wisesat soll an die NASDAQ
Stadler Rail prüft Rekurs gegen SBB-Auftrag an Siemens - Aktie steigt
Emmi-Aktie fester: Auflösung der Aktionärsgruppe ZMP Invest, MIBA, Käsermeister
Automat wird zur Postfiliale: Deutsche Post stellt Hunderte Anträge - DHL-Aktie fester
Zurich-Aktie etwas stärker: Verhandlungen über Verkauf von deutschem Lebensversicherungsportfolio wieder aufgenommen
Suche...

Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

33.18
CHF
1.11
CHF
3.46 %
16:15:05
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2025 15:07:25

Daimler Truck Underperform

Daimler Truck
33.18 CHF 3.46%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Für eine zyklische Branche wie den Lkw-Sektor könne es generell sehr attraktiv sein, am Tiefpunkt zu investieren, schrieb Harry Martin in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Bei Daimler Truck aber sei der Tiefpunkt noch weit entfernt. Mit Blick auf die Auftragseingänge kämen weitere Herausforderungen auf das Unternehmen zu, zudem dürften die Markterwartungen weiter sinken./la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
35.56 € 		Abst. Kursziel*:
-15.64%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
35.63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.80%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten