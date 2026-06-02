Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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03.06.2026 06:32:13
Daimler Truck Overweight
Daimler Truck
38.54 CHF 0.35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck mit Blick auf die hauseigene Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage in wichtigen Regionen sei robust, wobei sich Nordamerika und Europa gut hielten, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend. Auch auf die Lieferketten und die Kosten habe der Nahostkonflikt überschaubare Auswirkungen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 20:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42.13 €
|
Abst. Kursziel*:
18.68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
42.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.40%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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