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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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02.06.2026
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03.06.2026 06:32:13

Daimler Truck Overweight

Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck mit Blick auf die hauseigene Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage in wichtigen Regionen sei robust, wobei sich Nordamerika und Europa gut hielten, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend. Auch auf die Lieferketten und die Kosten habe der Nahostkonflikt überschaubare Auswirkungen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 20:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42.13 € 		Abst. Kursziel*:
18.68%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42.59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.40%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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06:32 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
29.05.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
27.05.26 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.05.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
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