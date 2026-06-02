Daimler Truck 38.54 CHF 0.35% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck mit Blick auf die hauseigene Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage in wichtigen Regionen sei robust, wobei sich Nordamerika und Europa gut hielten, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend. Auch auf die Lieferketten und die Kosten habe der Nahostkonflikt überschaubare Auswirkungen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 20:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.