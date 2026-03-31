Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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Daimler Truck Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Wegen des Kriegs im Nahen Osten stünden für die Lkw-Hersteller zwischen 22 und 38 Prozent der Ergebnisse im laufenden Jahr auf der Kippe, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Volvo seien die diesbezüglichen Risiken in Relation zu den jüngsten Kursverlusten am meisten eingepreist. Seit dem Beginn des Konflikts hätten Investoren Daimler Truck gegenüber Traton und Volvo vorgezogen./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
40.60 €
|
Abst. Kursziel*:
10.84%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
41.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.28%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
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