CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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06.11.2026 13:37:32
CTS Eventim Neutral
CTS Eventim
56.80 CHF -3.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für CTS Eventim von 68 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am 20. November dürfte bei dem Eventvermarkter ein neuer Mittelfristausblick im Fokus stehen, schrieb James Tate am Donnerstag./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 19:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Neutral
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
69.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
62.20 €
|
Abst. Kursziel*:
10.93%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
62.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.93%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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