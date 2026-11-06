CTS Eventim 56.80 CHF -3.10% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für CTS Eventim von 68 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am 20. November dürfte bei dem Eventvermarkter ein neuer Mittelfristausblick im Fokus stehen, schrieb James Tate am Donnerstag./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 19:57 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.