XETRA-Handel Das macht der MDAX am Mittag

Um 12:08 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.43 Prozent leichter bei 30’723.41 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 342.517 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.559 Prozent leichter bei 30’682.89 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30’855.37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Dienstag bei 30’748.23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’468.67 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 30’450.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32’511.21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29’835.06 Punkten auf.

Der Index büsste seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.827 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Lufthansa (+ 3.59 Prozent auf 7.74 EUR), flatexDEGIRO (+ 1.69 Prozent auf 24.12 EUR), Nordex (+ 1.27 Prozent auf 38.24 EUR), thyssenkrupp (+ 0.97 Prozent auf 12.49 EUR) und freenet (+ 0.88 Prozent auf 23.00 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Nemetschek SE (-5.06 Prozent auf 72.25 EUR), CTS Eventim (-4.65 Prozent auf 61.45 EUR), Sartorius vz (-2.69 Prozent auf 288.90 EUR), WACKER CHEMIE (-2.38 Prozent auf 82.00 EUR) und IONOS (-2.17 Prozent auf 35.22 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’268’132 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40.981 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.29 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.41 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch