Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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Kontron Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Kontron auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 31 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Technologiekonzerns in den ersten neun Monaten des Jahres sei solide gestiegen, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Erreichung der Jahresziele hänge primär davon ab, wie stark sich der überfällige Auftragsbestand im Umsatz des Schlussquartals realisiere./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Kaufen
|
Unternehmen:
Kontron
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
19.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
18.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
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