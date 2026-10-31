|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Monats-Einstufungen
|
31.10.2026 18:00:38
CTS Eventim-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Die Bewertungen der Analysten für die CTS Eventim-Aktie im Überblick.
6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu CTS Eventim veröffentlicht.
5 Experten raten die CTS Eventim-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 89,67 EUR für die CTS Eventim-Aktie, was einem Anstieg von 24,77 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 64,90 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|95,00 EUR
|46,38
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|95,00 EUR
|46,38
|16.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|68,00 EUR
|4,78
|13.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|95,00 EUR
|46,38
|05.10.2026
|Deutsche Bank AG
|100,00 EUR
|54,08
|02.10.2026
|Bernstein Research
|85,00 EUR
|30,97
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu CTS Eventim
|
30.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
30.10.26
|MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: MDAX schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
23.10.26
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu CTS Eventim
|21.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.