CTS Eventim-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu CTS Eventim veröffentlicht.

5 Experten raten die CTS Eventim-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 89,67 EUR für die CTS Eventim-Aktie, was einem Anstieg von 24,77 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 64,90 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 95,00 EUR 46,38 21.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 95,00 EUR 46,38 16.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 68,00 EUR 4,78 13.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 95,00 EUR 46,38 05.10.2026 Deutsche Bank AG 100,00 EUR 54,08 02.10.2026 Bernstein Research 85,00 EUR 30,97 02.10.2026

Redaktion Finanzen.net