Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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Eni Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Matthew Lofting überarbeitete am Freitag in einer Branchenbetrachtung nach Quartalszahlen seine Bewertungsmodelle für mehrere europäische Öl- und Gaskonzerne. Er schraubte seine Prognosen für deren Nettogewinn sowie den operativen Barmittelzufluss im laufenden Jahr nach oben. Bei Eni verwies er auf einen starken Zwischenbericht sowie die angehobene Jahresprognose der Italiener./gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24.98 €
|
Abst. Kursziel*:
12.11%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.25%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
09:28
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 in Grün (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Eni S.p.A.
|19:40
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:40
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:40
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|04.11.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|22.34
|-1.67%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Eni Overweight
|19:12
|
Jefferies & Company Inc.
HOCHTIEF Hold
|18:34
|
DZ BANK
Kontron Kaufen
|18:31
|
Jefferies & Company Inc.
Swiss Re Underperform
|18:23
|
Jefferies & Company Inc.
KRONES Buy
|17:01
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Energy Overweight
|16:46
|
DZ BANK
Alstom Halten