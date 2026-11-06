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Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

22.34
CHF
-0.38
CHF
-1.67 %
17:30:00
SWX
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06.11.2026 19:40:55

Eni Overweight

Eni
22.89 CHF -1.62%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Matthew Lofting überarbeitete am Freitag in einer Branchenbetrachtung nach Quartalszahlen seine Bewertungsmodelle für mehrere europäische Öl- und Gaskonzerne. Er schraubte seine Prognosen für deren Nettogewinn sowie den operativen Barmittelzufluss im laufenden Jahr nach oben. Bei Eni verwies er auf einen starken Zwischenbericht sowie die angehobene Jahresprognose der Italiener./gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 18:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
24.98 € 		Abst. Kursziel*:
12.11%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
24.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.25%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Eni S.p.A. 22.34 -1.67% Eni S.p.A.