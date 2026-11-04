CTS Eventim 58.69 CHF 0.30% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Vor dem Kapitalmarkttag des Veranstalters und Ticketvermarkters dürfte es leichte Rückgänge geben, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Quartalszahlen. Auf dem Kapitalmarkttag dürften dann Ziele für 2030 veröffentlicht werden./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.