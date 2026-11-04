CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Vor dem Kapitalmarkttag des Veranstalters und Ticketvermarkters dürfte es leichte Rückgänge geben, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Quartalszahlen. Auf dem Kapitalmarkttag dürften dann Ziele für 2030 veröffentlicht werden./mis/rob/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64.35 €
|
Abst. Kursziel*:
55.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.64%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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