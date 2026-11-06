Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’797 -1.1%  SPI 20’832 -1.2%  Dow 51’383 -0.3%  DAX 25’820 -1.9%  Euro 0.9143 -0.2%  EStoxx50 6’170 -1.0%  Gold 4’068 -0.5%  Bitcoin 62’172 0.5%  Dollar 0.8210 0.6%  Öl 98.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850NVIDIA994529ABB1222171Holcim1221405Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
KI-Blase: Ken Griffin warnt vor Überbewertungen bei NVIDIA und Co.
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend
Bitcoin oder Gold? Jim Cramer erklärt, worauf er bei der Depotabsicherung setzt
Suche...
Plus500 Depot

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

178.69
CHF
-7.90
CHF
-4.23 %
18:00:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2026 20:45:38

Airbus SE Outperform

Airbus
178.69 CHF -4.23%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Auftrags- und Auslieferungszahlen für den Oktober auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Er gehe weiter davon aus, dass Airbus das Jahresziel von rund 870 Flugzeug-Auslieferungen erreiche, auch wenn die Dynamik dafür im November und Dezember stärker als vor einem Jahr ausfallen müsse, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:26 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:26 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
195.74 € 		Abst. Kursziel*:
22.61%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
195.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.76%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:39 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Airbus Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus Buy UBS AG
29.10.26 Airbus Kaufen DZ BANK
29.10.26 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 178.69 -4.23% Airbus SE