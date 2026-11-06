NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Auftrags- und Auslieferungszahlen für den Oktober auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Er gehe weiter davon aus, dass Airbus das Jahresziel von rund 870 Flugzeug-Auslieferungen erreiche, auch wenn die Dynamik dafür im November und Dezember stärker als vor einem Jahr ausfallen müsse, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/he;