CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
CTS Eventim Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat CTS Eventim mit "Neutral" und einem Kursziel von 68 Euro in die aufgenommen. Die Bewertung liege derzeit zwar nahe dem Tiefststand, eine Aufwertung erfordere aber ein größeres Vertrauen der Anleger, dass der Ticketvermarkter zumindest ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aufrechterhält, seine Wettbewerbsposition verteidigt und seine Initiativen im Bereich Veranstaltungsorte und Betrieb erfolgreich umsetzt, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Der erste Kapitalmarkttag des Unternehmens am 20. November könnte dabei als Kurstreiber fungieren./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Neutral
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
61.20 €
|
Abst. Kursziel*:
11.11%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
61.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.48%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
12:26
|Freundlicher Handel: MDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
08.10.26
|XETRA-Handel MDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu CTS Eventim
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|56.30
|3.68%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:27
|
Baader Bank
Fielmann Add
|12:26
|
UBS AG
KION GROUP Buy
|12:11
|
Bernstein Research
DEUTZ Outperform
|11:56
|
Goldman Sachs Group Inc.
CTS Eventim Neutral
|11:11
|
Deutsche Bank AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|11:10
|
Deutsche Bank AG
Air Liquide Buy
|11:09
|
UBS AG
Befesa Buy