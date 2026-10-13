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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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13.10.2026 11:56:58

CTS Eventim Neutral

CTS Eventim
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat CTS Eventim mit "Neutral" und einem Kursziel von 68 Euro in die aufgenommen. Die Bewertung liege derzeit zwar nahe dem Tiefststand, eine Aufwertung erfordere aber ein größeres Vertrauen der Anleger, dass der Ticketvermarkter zumindest ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aufrechterhält, seine Wettbewerbsposition verteidigt und seine Initiativen im Bereich Veranstaltungsorte und Betrieb erfolgreich umsetzt, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Der erste Kapitalmarkttag des Unternehmens am 20. November könnte dabei als Kurstreiber fungieren./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Neutral
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
61.20 € 		Abst. Kursziel*:
11.11%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
61.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
- 		KGV*:
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11:56 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
30.09.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
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