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Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

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06.11.2026
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06.11.2026 22:37:26

Scout24 Buy

Scout24
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 102,50 auf 103,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne passte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Onlineportal-Betreiber an die jüngsten Quartalszahlen an./gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:05 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
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05.11.26 Scout24 Overweight Barclays Capital
05.11.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Scout24 Buy UBS AG
05.11.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
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