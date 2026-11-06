Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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06.11.2026
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06.11.2026 22:37:26
Scout24 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 102,50 auf 103,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne passte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Onlineportal-Betreiber an die jüngsten Quartalszahlen an./gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
103.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
88.50 €
|
Abst. Kursziel*:
16.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
89.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.34%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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