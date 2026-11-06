HelloFresh 2.80 CHF -9.65% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 8,35 auf 4,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne passte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Kochboxen-Versender an die jüngsten Quartalszahlen an. Angesichts anhaltender operativer und konjunktureller Herausforderungen kürzte er seine Umsatz- und Margenschätzungen für die Jahre bis 2028./gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:05 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.