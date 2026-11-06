HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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HelloFresh Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 8,35 auf 4,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne passte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Kochboxen-Versender an die jüngsten Quartalszahlen an. Angesichts anhaltender operativer und konjunktureller Herausforderungen kürzte er seine Umsatz- und Margenschätzungen für die Jahre bis 2028./gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
4.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3.07 €
|
Abst. Kursziel*:
53.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.40%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
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