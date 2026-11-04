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Kursentwicklung 04.11.2026 15:58:13

MDAX aktuell: Börsianer lassen MDAX am Mittwochnachmittag steigen

MDAX aktuell: Börsianer lassen MDAX am Mittwochnachmittag steigen

Der MDAX verbucht aktuell Zuwächse.

Um 15:40 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 1.64 Prozent auf 31’247.40 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 344.731 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.005 Prozent fester bei 30’744.93 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30’743.36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31’297.03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’699.02 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 2.49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der MDAX einen Wert von 30’450.00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, notierte der MDAX bei 32’559.91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, notierte der MDAX bei 29’427.53 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 0.864 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Aroundtown SA (+ 6.23 Prozent auf 1.60 EUR), Nordex (+ 5.80 Prozent auf 41.22 EUR), CTS Eventim (+ 4.78 Prozent auf 63.55 EUR), Aurubis (+ 4.59 Prozent auf 141.20 EUR) und Bilfinger SE (+ 4.16 Prozent auf 62.60 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-5.26 Prozent auf 32.42 EUR), JENOPTIK (-3.03 Prozent auf 38.34 EUR), flatexDEGIRO (-2.91 Prozent auf 23.32 EUR), Elmos Semiconductor (-2.56 Prozent auf 121.80 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1.45 Prozent auf 88.10 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2’971’842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41.683 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.79 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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