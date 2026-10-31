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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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02.11.2026 12:40:13

CTS Eventim Overweight

CTS Eventim
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Ein starkes Ticket-Geschäft dürfte von einem schwachen Segment Live-Veranstaltungen überschattet sein, schrieb Lara Simpson in einem Ausblick am Montag. Hinzu komme eine nur langsame Inbetriebnahme der Multifunktionsarena Unipol in Mailand. Das operative Geschäft entwickele sich grundsätzlich aber positiv./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 10:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95.00 €
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Overweight 		Kurs*:
64.85 € 		Abst. Kursziel*:
46.49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
65.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45.93%
Analyst Name::
Lara Simpson 		KGV*:
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