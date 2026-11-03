Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’751 -0.4%  SPI 20’775 -0.4%  Dow 51’984 0.4%  DAX 25’727 -1.0%  Euro 0.9148 -0.1%  EStoxx50 6’114 -1.0%  Gold 3’905 -1.1%  Bitcoin 62’392 -0.6%  Dollar 0.8172 -0.2%  Öl 106.5 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Philips-Aktie steigt deutlich: Robustes Neugeschäft und bessere Marge
WISeQey-Aktiie: Cybersecurity-Anbieter wächst kräftig und bestätigt Jahresprognose
Geberit-Aktie mit Verlusten: Wachstumstempo lässt im dritten Quartal nach
Clariant-Aktie tiefer: Umsatzplus kann Gewinnrückgang nicht verhindern - Ziele stehen
AEVIS VICTORIA-Aktie stabil: Tochtergesellschaft verlängert syndizierten Kredit über 150 Millionen Franken
Suche...
Plus500 Depot

CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

56.40
CHF
-1.70
CHF
-2.93 %
09:26:36
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2026 07:53:15

CTS Eventim Outperform

CTS Eventim
56.62 CHF -4.50%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim vor Zahlen zum dritten Quartal von 85 auf 84 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Angesichts hoher Vergleichswerte im Segment Live Entertainment habe sie ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie gesenkt, schrieb Annick Maas am Montag in ihrem Ausblick. Das wichtigere Ereignis aber sei der Kapitalmarkttag am 20. November, der endlich mehr Klarheit über das langfristige Gewinnwachstum des Tickethändlers und Veranstalters sowie über den Rahmen für die Kapitalallokation liefern dürfte. Es gehe um die Abwägung zwischen Investitionen in Veranstaltungsorte, Akquisitionen und Aktionärsrenditen./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
64.10 € 		Abst. Kursziel*:
31.05%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
62.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.48%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CTS Eventim

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu CTS Eventim

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:53 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
02.11.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen