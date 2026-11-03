NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim vor Zahlen zum dritten Quartal von 85 auf 84 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Angesichts hoher Vergleichswerte im Segment Live Entertainment habe sie ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie gesenkt, schrieb Annick Maas am Montag in ihrem Ausblick. Das wichtigere Ereignis aber sei der Kapitalmarkttag am 20. November, der endlich mehr Klarheit über das langfristige Gewinnwachstum des Tickethändlers und Veranstalters sowie über den Rahmen für die Kapitalallokation liefern dürfte. Es gehe um die Abwägung zwischen Investitionen in Veranstaltungsorte, Akquisitionen und Aktionärsrenditen./rob/la/ag;