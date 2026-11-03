CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Studie über Daten wie Ausgaben, Preisfestlegungen und Ticketverkäufen zu Live-Events in Europa verwies Analyst Olivier Calvet vor allem auf ein Oasis-Konzert 2027. Die Verkäufe für dieses Konzert spiegelten sich in den September-Daten deutlich wider. Er wies zudem darauf hin, dass der Eventveranstalter und Ticketverkäufer vor dem Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand noch den Quartalsbericht am 12. November vorlegen werde./ck/rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61.30 €
|
Abst. Kursziel*:
63.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64.20%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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