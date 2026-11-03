ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Studie über Daten wie Ausgaben, Preisfestlegungen und Ticketverkäufen zu Live-Events in Europa verwies Analyst Olivier Calvet vor allem auf ein Oasis-Konzert 2027. Die Verkäufe für dieses Konzert spiegelten sich in den September-Daten deutlich wider. Er wies zudem darauf hin, dass der Eventveranstalter und Ticketverkäufer vor dem Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand noch den Quartalsbericht am 12. November vorlegen werde./ck/rob/edh;