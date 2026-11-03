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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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03.11.2026 13:05:03

CTS Eventim Buy

CTS Eventim
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Studie über Daten wie Ausgaben, Preisfestlegungen und Ticketverkäufen zu Live-Events in Europa verwies Analyst Olivier Calvet vor allem auf ein Oasis-Konzert 2027. Die Verkäufe für dieses Konzert spiegelten sich in den September-Daten deutlich wider. Er wies zudem darauf hin, dass der Eventveranstalter und Ticketverkäufer vor dem Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand noch den Quartalsbericht am 12. November vorlegen werde./ck/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
61.30 € 		Abst. Kursziel*:
63.13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
60.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64.20%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
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02.11.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
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