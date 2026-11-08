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Krypto-Marktbericht 08.11.2026 09:48:20

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

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Um 09:41 ist Bitcoin 75.829,87 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 0,06 Prozent höher als am Vortag (75.829,87 US-Dollar).

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 10,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage 8,5 Prozent.

Nach 52,10 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagvormittag um 0,28 Prozent auf 51,96 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,03 Prozent auf 2.235,45 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.236,04 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 245,11 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (248,84 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,162 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:41 bei 1,162 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Monero-Kurs 0,46 Prozent schwächer bei 596,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 599,71 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1814 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1800 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1503 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3197 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3202 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 698,19 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 695,24 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0711 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit muss Solana Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Solana-Kurs um 0,63 Prozent auf 89,10 US-Dollar. Am Vortag standen noch 89,66 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (8,220 US-Dollar) geht es um 0,65 Prozent auf 8,166 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt Chainlink am Sonntagvormittag nach. Um 0,89 Prozent auf 10,72 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 10,81 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 0,49 Prozent auf 0,8516 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,8557 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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