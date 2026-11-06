Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers im dritten Quartal habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dies sei zwar positiv, aber Branchentreibern geschuldet, wie schon die positive Überraaschung von Konkurrent Munich Re gezeigt habe. Kett befürchtet weiter steigende Überkapazitäten, weshalb auch die Preise weiter sinken sollten./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
151.95 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-27.61%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
152.08 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-27.67%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
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|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
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