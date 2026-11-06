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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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06.11.2026 18:31:38

Swiss Re Underperform

Swiss Re
152.08 CHF -4.23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers im dritten Quartal habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dies sei zwar positiv, aber Branchentreibern geschuldet, wie schon die positive Überraaschung von Konkurrent Munich Re gezeigt habe. Kett befürchtet weiter steigende Überkapazitäten, weshalb auch die Preise weiter sinken sollten./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110.00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
151.95 CHF 		Abst. Kursziel*:
-27.61%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
152.08 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-27.67%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
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