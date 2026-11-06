Swiss Re 152.08 CHF -4.23% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers im dritten Quartal habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dies sei zwar positiv, aber Branchentreibern geschuldet, wie schon die positive Überraaschung von Konkurrent Munich Re gezeigt habe. Kett befürchtet weiter steigende Überkapazitäten, weshalb auch die Preise weiter sinken sollten./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.