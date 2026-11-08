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Tops & Flops 08.11.2026 01:52:00

Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 3’062.50 -1.50 -0.05
Baumwolle 0.79 0.51
Bleipreis 1’857.00 -9.50 -0.51
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 2.27 -0.02 -0.66
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 153.50 -3.65 -2.32
Erdgaspreis - Natural Gas 3.00 0.05 1.73
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’065.99 -22.69 -0.55
Haferpreis 3.34 0.02 0.45
Heizölpreis 114.39 -0.53 -0.46
Holzpreis 504.00 -15.50 -2.98
Kaffeepreis 2.80 0.03 1.03
Kakaopreis 3’908.00 19.00 0.49
Kohlepreis 134.05 -3.25 -2.37
Kupferpreis 13’955.00 -155.00 -1.10
Lebendrindpreis 2.14 -0.10
Mageres Schwein Preis 0.53 -0.02 -3.13
Maispreis 4.42 0.02 0.51
Mastrindpreis 3.22 -0.03 -0.81
Milchpreis 17.70 0.02 0.11
Naphthapreis (European) 859.74 9.64 1.13
Nickelpreis 16’095.00 -5.00 -0.03
Orangensaftpreis 1.33 0.05 3.58
Palladiumpreis 1’028.00 -23.00 -2.19
Palmölpreis 4’049.00 -77.00 -1.87
Platinpreis 1’534.50 12.00 0.79
Rapspreis 525.00 -1.25 -0.24
Reispreis 17.85 -0.08 -0.42
Silberpreis 51.91 0.02 0.04
Sojabohnenmehlpreis 318.80 1.60 0.50
Sojabohnenpreis 11.90 0.09 0.78
Sojabohnenölpreis 0.62 0.11
Super Benzin 2.03 -0.02 -0.93
Weizenpreis 222.75 -0.25 -0.11
Zinkpreis 3’759.00 -118.00 -3.04
Zinnpreis 46’325.00 -1’775.00 -3.69
Zuckerpreis 0.18 -1.72
Ölpreis (Brent) 97.97 -0.32 -0.33
Ölpreis (WTI) 90.83 0.31 0.34

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