Aluminiumpreis 1445396
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06.11.2026
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08.11.2026 01:52:00
Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner und Verlierer.
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Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com,Queen Art/Shutterstock.com
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3’062.50
|-1.50
|-0.05
|Baumwolle
|0.79
|0.51
|Bleipreis
|1’857.00
|-9.50
|-0.51
|CO2 European Emission Allowances
|25.15
|-0.35
|-1.37
|Dieselpreis Benzin
|2.27
|-0.02
|-0.66
|EEX Kohle Year Future
|85.50
|0.00
|0.00
|EEX Strompreis Phelix DE
|153.50
|-3.65
|-2.32
|Erdgaspreis - Natural Gas
|3.00
|0.05
|1.73
|Ethanolpreis
|2.16
|0.00
|0.05
|Goldpreis
|4’065.99
|-22.69
|-0.55
|Haferpreis
|3.34
|0.02
|0.45
|Heizölpreis
|114.39
|-0.53
|-0.46
|Holzpreis
|504.00
|-15.50
|-2.98
|Kaffeepreis
|2.80
|0.03
|1.03
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|3’908.00
|19.00
|0.49
|Kohlepreis
|134.05
|-3.25
|-2.37
|Kupferpreis
|13’955.00
|-155.00
|-1.10
|Lebendrindpreis
|2.14
|-0.10
|Mageres Schwein Preis
|0.53
|-0.02
|-3.13
|Maispreis
|4.42
|0.02
|0.51
|Mastrindpreis
|3.22
|-0.03
|-0.81
|Milchpreis
|17.70
|0.02
|0.11
|Naphthapreis (European)
|859.74
|9.64
|1.13
|Nickelpreis
|16’095.00
|-5.00
|-0.03
|Orangensaftpreis
|1.33
|0.05
|3.58
|Palladiumpreis
|1’028.00
|-23.00
|-2.19
|Palmölpreis
|4’049.00
|-77.00
|-1.87
|Platinpreis
|1’534.50
|12.00
|0.79
|Rapspreis
|525.00
|-1.25
|-0.24
|Reispreis
|17.85
|-0.08
|-0.42
|Silberpreis
|51.91
|0.02
|0.04
|Sojabohnenmehlpreis
|318.80
|1.60
|0.50
|Sojabohnenpreis
|11.90
|0.09
|0.78
|Sojabohnenölpreis
|0.62
|0.11
|Super Benzin
|2.03
|-0.02
|-0.93
|Weizenpreis
|222.75
|-0.25
|-0.11
|Zinkpreis
|3’759.00
|-118.00
|-3.04
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|46’325.00
|-1’775.00
|-3.69
|Zuckerpreis
|0.18
|-1.72
|Ölpreis (Brent)
|97.97
|-0.32
|-0.33
|Ölpreis (WTI)
|90.83
|0.31
|0.34
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