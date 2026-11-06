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|Rentabler CTS Eventim-Einstieg?
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06.11.2026 10:02:07
MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein CTS Eventim-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in CTS Eventim-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 79.30 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 126.103 CTS Eventim-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 63.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’045.40 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 19.55 Prozent eingebüsst.
CTS Eventim wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.12 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der CTS Eventim-Aktie fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines CTS Eventim-Papiers auf 25.50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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