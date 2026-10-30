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XETRA-Handel im Fokus 30.10.2026 17:58:11

MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich schwächer

MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich schwächer

Der MDAX gab heute nach.

Lufthansa
6.61 CHF -1.31%
Kaufen Verkaufen

Der MDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1.13 Prozent schwächer bei 30’451.54 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 342.208 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.177 Prozent auf 30’744.04 Punkte an der Kurstafel, nach 30’798.65 Punkten am Vortag.

Bei 30’384.85 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30’766.28 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 1.72 Prozent zu. Der MDAX wies vor einem Monat, am 30.09.2026, einen Stand von 30’842.53 Punkten auf. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 32’216.66 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der MDAX 29’884.31 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1.70 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten registriert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 5.59 Prozent auf 26.62 EUR), Ströer SE (+ 2.35 Prozent auf 38.26 EUR), CTS Eventim (+ 2.12 Prozent auf 64.90 EUR), Nemetschek SE (+ 1.91 Prozent auf 74.80 EUR) und Porsche vz (+ 1.30 Prozent auf 46.72 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Siltronic (-7.54 Prozent auf 58.25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7.36 Prozent auf 50.95 EUR), DEUTZ (-7.09 Prozent auf 9.44 EUR), Elmos Semiconductor (-6.92 Prozent auf 121.00 EUR) und Bechtle (-5.95 Prozent auf 33.50 EUR).

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 3’500’738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 41.082 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.29 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.41 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 12.0099 17.09.2027 160236209
Long 1320.4982 18.12.2026 153821000
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3361 10.93 159972960
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Short 6.0049 13.61 159257692
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Short 16.5062 3.37 161756889
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -29.26 143802922
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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18.09.26 Siltronic Buy UBS AG
03.08.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Siltronic Buy UBS AG
31.07.26 Siltronic Buy Deutsche Bank AG
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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