CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
75.26CHF
-5.27CHF
-6.54 %
21.08.2025
10.09.2025 13:47:56
CTS Eventim Halten
CTS Eventim
75.26 CHF -6.54%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von CTS Eventim von 106 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach dem schwachen zweiten Quartal und dem für das Jahresende angekündigten Abschied des Finanzvorstands senkte Analyst Karsten Oblinger am Mittwoch seine Schätzungen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
88.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
88.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu CTS Eventim
|
09.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert (finanzen.ch)
|
09.09.25
|XETRA-Handel MDAX liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
05.09.25
|CTS EVENTIM: CFO Holger Hohrein to leave the Executive Board at the end of the year (EQS Group)
|
05.09.25
|CTS EVENTIM: CFO Holger Hohrein scheidet zum Jahresende aus dem Vorstand aus (EQS Group)
|
05.09.25
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu CTS Eventim
|13:47
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|13:33
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
