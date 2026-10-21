CTS Eventim 59.54 CHF 3.97% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der kolportierte Einstieg von Ananym Capital sei ein willkommener Kurstreiber für die Aktien des Eventvermarkters, die sich zuletzt unterdurschnittlich entwickelt und schwankungsanfällig gezeigt hätten, schrieb Lara Simpson in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der aktivistische Investor halte CTS Eventim für deutlich unterbewertet und sehe etliche Wertsteigerungsmöglichkeiten./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:30 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.