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Continental Aktie 327800 / DE0005439004

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23.09.2026 15:40:12

Continental Buy

Continental
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall wertete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Reifen-Importzahlen für Juli aus. Die Einfuhren aus China seien um 70 Prozent eingebrochen. Die Antidumpingmaßnahmen der EU zeigten Wirkung. Die lokale Produktion werde begünstigt, während sich China-Importe weiterhin auf die günstigen Marktsegmente konzentrierten./tih/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 09:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 09:13 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
69.46 € 		Abst. Kursziel*:
15.17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
69.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.14%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
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15:40 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Continental Buy UBS AG
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01.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
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