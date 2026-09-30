So schätzen die Analysten die Continental-Aktie im September 2026 ein

Die Continental-Aktie wurde im September 2026 von 4 Analysten analysiert.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 80,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 13,38 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Continental-Aktie von 67,12 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 74,00 EUR 10,25 30.09.2026 Jefferies & Company Inc. 80,00 EUR 19,19 23.09.2026 UBS AG - - 21.09.2026 DZ BANK - - 04.09.2026 UBS AG 90,00 EUR 34,09 02.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 78,00 EUR 16,21 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch