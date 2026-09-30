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Aktien-Prognosen 30.09.2026 18:00:38

So schätzen die Analysten die Continental-Aktie im September 2026 ein

So schätzen die Analysten die Continental-Aktie im September 2026 ein

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Continental-Aktie im Überblick.

Continental
63.80 CHF 0.29%
Kaufen Verkaufen

Die Continental-Aktie wurde im September 2026 von 4 Analysten analysiert.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 80,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 13,38 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Continental-Aktie von 67,12 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research74,00 EUR10,2530.09.2026
Jefferies & Company Inc.80,00 EUR19,1923.09.2026
UBS AG--21.09.2026
DZ BANK--04.09.2026
UBS AG90,00 EUR34,0902.09.2026
JP Morgan Chase & Co.78,00 EUR16,2101.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com
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