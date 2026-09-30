Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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30.09.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Continental-Aktie im September 2026 ein
Die jüngsten Expertenmeinungen zur Continental-Aktie im Überblick.
Die Continental-Aktie wurde im September 2026 von 4 Analysten analysiert.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 80,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 13,38 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Continental-Aktie von 67,12 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|74,00 EUR
|10,25
|30.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|80,00 EUR
|19,19
|23.09.2026
|UBS AG
|-
|-
|21.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|04.09.2026
|UBS AG
|90,00 EUR
|34,09
|02.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|78,00 EUR
|16,21
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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