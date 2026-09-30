Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach einer Analystenveranstaltung anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Mit seiner Prognose für die Ebit-Marge des Reifenherstellers liege er zwar etwas unter der Markterwartung, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität könnte aber durchaus auch höher als gedacht ausfallen, da der September der stärkste Monat des Quartals gewesen sei, Continental stark im Winterreifenmarkt engagiert sei und sich der Produktmix durch Hochleistungsreifen sowie die Vertriebskanalstruktur positiv auswirke./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
68.22 €
|
Abst. Kursziel*:
14.34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.24%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
30.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
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30.09.26
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30.09.26
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30.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
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30.09.26
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|Continental-Aktie im Plus: Verkauf der australischen Tochter Mycar an Tuhu (Dow Jones)
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25.09.26
|Continental verkauft mycar Tyre & Auto an chinesische Tuhu (Dow Jones)
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23.09.26
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