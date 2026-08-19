Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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Continental Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. In einer Bestandsaufnahme nach den Zahlen der Reifenhersteller für das zweite Quartal schrieb Michael Aspinall am Mittwoch, dass die Konsensschätzungen für Michelin mit Blick auf die zweite Jahreshälfte zu niedrig seien. Das Papier ist sein "Top Pick". Bei Conti schienen die Aktien von technischen Senkungen der Schätzungen für den Gewinn je Aktie getrieben zu sein./ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67.26 €
|
Abst. Kursziel*:
18.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.40%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
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