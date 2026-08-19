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19.08.2026 19:59:35

Continental Buy

Continental
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. In einer Bestandsaufnahme nach den Zahlen der Reifenhersteller für das zweite Quartal schrieb Michael Aspinall am Mittwoch, dass die Konsensschätzungen für Michelin mit Blick auf die zweite Jahreshälfte zu niedrig seien. Das Papier ist sein "Top Pick". Bei Conti schienen die Aktien von technischen Senkungen der Schätzungen für den Gewinn je Aktie getrieben zu sein./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 12:24 / ET Erstm Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 12:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 12:24 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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18.94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
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