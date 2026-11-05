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Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

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05.11.2026 20:52:19

Commerzbank Sector Perform

Commerzbank
35.62 CHF -3.75%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank anlässlich der zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen von 41 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Derzeit sei nur schwer abzusehen, wie sich die anbahnende Übernahme durch den Rivalen Unicredit kurzfristig auf die Commerzbank-Aktien auswirken werde, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Erschwerend komme hinzu, dass auch das Vertrauen in die Aussichten für den Nettozinsertrag ? die größte Ertragsquelle der Commerzbank ? getrübt sei./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 12:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 12:43 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Commerzbank-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Commerzbank-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
38.49 € 		Abst. Kursziel*:
1.33%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
38.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.30%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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