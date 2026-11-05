Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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Commerzbank Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank anlässlich der zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen von 41 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Derzeit sei nur schwer abzusehen, wie sich die anbahnende Übernahme durch den Rivalen Unicredit kurzfristig auf die Commerzbank-Aktien auswirken werde, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Erschwerend komme hinzu, dass auch das Vertrauen in die Aussichten für den Nettozinsertrag ? die größte Ertragsquelle der Commerzbank ? getrübt sei./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
38.49 €
|
Abst. Kursziel*:
1.33%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
38.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.30%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
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|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:52
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|20:52
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|34.74
|-2.55%
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