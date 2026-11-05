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Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

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05.11.2026 10:17:52

Commerzbank Sector Perform

Commerzbank
36.00 CHF -2.72%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Geschäftstrends im dritten Quartal seien enttäuschend, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem monierte sie das gesenkte Jahresziel für den Zinsüberschuss./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:14 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:14 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
39.00 € 		Abst. Kursziel*:
5.13%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
39.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.54%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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