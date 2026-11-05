Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
35.75CHF
0.10CHF
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05.11.2026 10:17:52
Commerzbank Sector Perform
Commerzbank
36.00 CHF -2.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Geschäftstrends im dritten Quartal seien enttäuschend, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem monierte sie das gesenkte Jahresziel für den Zinsüberschuss./rob/edh/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:14 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
39.00 €
|
Abst. Kursziel*:
5.13%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
39.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.54%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Commerzbank
|
10:02
|DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:42
|Commerzbank mit Rekordgewinn in die Arme der Italiener - Aktie verliert (AWP)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
07:24
|Commerzbank: Rekordergebnis nach neun Monaten (AWP)
|
07:02
|Commerzbank delivers best nine-month result in its history (EQS Group)
|
06:59
|EQS-News: Commerzbank erzielt bestes Neunmonatsergebnis der Konzerngeschichte (EQS Group)
|
06:59
|EQS-News: Commerzbank delivers best nine-month result in its history (EQS Group)
Analysen zu Commerzbank
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|35.64
|-0.03%
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|10:07
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